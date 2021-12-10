После заявления МИД РФ Столтенберг напомнил, что не РФ решать, будет ли Украина в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России. Об этом он сказал на пресс-конференции в Париже после встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и министром обороны Флоренс Парли, сообщает Анадолу.

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"Сейчас мы видим, что Россия пытается восстановить свою сферу влияния, она пытается контролировать действия соседей", – сказал Столтенберг, еще раз подчеркнув, что каждая нация в Европе имеет право выбрать свой путь, в том числе и Украина.

"30 союзников должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к ним, и никто другой", – добавил генсек НАТО.

Ле Дриан напомнил России, что агрессия против Украины повлечет за собой "огромные стратегические последствия".

Столтенберг призвал РФ к деэскалации, уважению суверенитета и территориальной целостности Украины и возвращению к дипломатии.

"Этот кризис требует политического и дипломатического решения", – сказал он, приветствуя телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

7 декабря состоялись переговоры Путина с Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вместе с тем Байден заявил, что в пятницу сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

Сегодня агентство Associated Press со ссылкой на анонимный источник, знакомый с частными переговорами по этой теме, сообщило, что чиновники Госдепа США якобы дали понять Украине: она вряд ли станет членом НАТО в ближайшие 10 лет.

В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

Вадим Ребрина

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