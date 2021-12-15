Члены Конгресса США призывают Белый дом ускорить поставки оружия в Украину

Члены Конгресса США, которые на выходных посетили Киев и Донбасс, вернулись и призвали Белый дом ускорить поставки оружия в Украину. Таким образом они надеются предотвратить новое вторжение России на территорию Украины, пишет Voice of America.

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Американские законодатели уверены, что угроз Вашингтона санкциями и дипломатических маневров недостаточно для того, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина от потенциального вторжения. По их словам, меры должны быть такими, чтобы в Кремле "сразу почувствовали ответный удар" на полномасштабное вторжение в Украину.

"Если Путин вторгнется, я хочу, чтобы он знал, что уже через пять минут у него будут проблемы с покупкой газировки в автомате, а не то, что НАТО созовет конференцию, на которой в течение недель будет обсуждать, как действовать дальше", – заявил капитан Корпуса Морской пехоты США в отставке, член Демпартии от Массачусетса Сет Моултон.

Также они добавили, что украинская армия уверенно готова сопротивляться, в отличие от 2014-го, когда Россия захватила Крым и оккупировала территории Донецкой/Луганской областей.

Белый дом после переговоров президента США Байдена и Путина 7 декабря заявил: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае нового нападения РФ на Украину.

Байден заявил, что готовится встреча НАТО-Россия, чтобы обсудить обеспокоенность Кремля по НАТО в целом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что правительство США будет настаивать на разрешении конфликта мирным путем, однако прогнозы по срокам снятия напряжения не дает.

Марина Тищенко

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