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Войска России у границ. США увидели "хороший знак" в ситуации вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 09:32
Войска России у границ. США увидели
Джен Псаки (фото – EPA)

Власти США будут настаивать на дипломатическом пути решения ситуации вокруг Украины – с участием России и стран Европы, но воздерживаются от прогнозов по срокам снятия напряженности. Об этом и "хороших знаках" заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Представитель Белого дома считает, что дипломатический путь сможет привести к деэскалации у границ Украины. 

В Вашингтоне отказались от оценок ситуации, если численность российских войск на границе с Украиной останется неизменной или будет расти. 

Однако Псаки назвала "хорошим знаком", что "дипломатические переговоры и обсуждения продолжаются", в том числе с руководством России, Украины и европейскими партнерами.

Она напомнила, что помощник госсекретаря Карен Донфрид после встречи в Киеве с украинской властью отправилась в Москву, чтобы донести российскому руководству обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Мы не будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах с Россией – Госдепартамент США

В Белом доме заявили о своем "обязательстве помочь разрешить конфликт на Востоке страны". 

  • 7 декабря состоялись переговоры российского президента Путина с американским лидером Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • Вместе с тем Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы  "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".
  • В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.
  • Генсек НАТО Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России. 
Александр Матвиенко
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