Войска России у границ. США увидели "хороший знак" в ситуации вокруг Украины

Власти США будут настаивать на дипломатическом пути решения ситуации вокруг Украины – с участием России и стран Европы, но воздерживаются от прогнозов по срокам снятия напряженности. Об этом и "хороших знаках" заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель Белого дома считает, что дипломатический путь сможет привести к деэскалации у границ Украины.

В Вашингтоне отказались от оценок ситуации, если численность российских войск на границе с Украиной останется неизменной или будет расти.

Однако Псаки назвала "хорошим знаком", что "дипломатические переговоры и обсуждения продолжаются", в том числе с руководством России, Украины и европейскими партнерами.

Она напомнила, что помощник госсекретаря Карен Донфрид после встречи в Киеве с украинской властью отправилась в Москву, чтобы донести российскому руководству обеспокоенность эскалацией ситуации вокруг Украины.

Читайте также: Мы не будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах с Россией – Госдепартамент США

В Белом доме заявили о своем "обязательстве помочь разрешить конфликт на Востоке страны".

7 декабря состоялись переговоры российского президента Путина с американским лидером Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей Путин требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако Байден отказался давать какие-либо гарантии и предупредил визави о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. Вместе с тем Байден заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России, чтобы "обсудить обеспокоенность России по поводу НАТО в целом", а также вопрос "снижения накаленности на восточном фронте".

В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на конкретных сроках выработки правовых гарантий нерасширения НАТО на восток, а также на отказе от решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами Альянса.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что никто, кроме Украины, не может решать, хочет ли она быть членом НАТО, несмотря на возражения России.

Александр Матвиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.