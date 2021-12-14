Мы не будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах с Россией – Госдепартамент США

Заявления о том, что США будут подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией – чистая дезинформация, и к ней стоит относиться как к таковой. Об этом сообщила помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид в видеобращении, распространенном посольством США в Украине.

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Донфрид заверила, правда состоит в том, что США вместе с Украиной, союзниками по НАТО и партнерами по всему миру объединились в усилиях по деэскалации напряженности, вызванной наращиванием Россией войск, и это должно решаться дипломатическим путем.

Помощница госсекретаря США подчеркнула, что "такие усилия не являются уступкой".

Она напомнила, что президент Байден и госсекретарь Блинкен "стремятся позаботиться о том, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины".

11 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что помощница Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины.

13 декабря глава МИД Кулеба и Донфрид скоординировали позиции Украины и США перед ее визитом в Москву. Помощница госсекретаря США согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины".

Александр Матвиенко

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