Кулеба согласовал позиции с помощницей госсекретаря США перед ее визитом в Москву

Глава МИД Дмитрий Кулеба и помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид скоординировали позиции Украины и США перед ее визитом в Москву. Донфрид согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", сообщает пресс-служба МИД.

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Кулеба и Донфрид встретились в Киеве, куда она прибыла с рабочим визитом.

"Собеседники скоординировали позиции Украины и США накануне визита помощницы госсекретаря в Москву. Американская сторона согласилась с принципом "никаких решений по Украине без Украины", который отметил Дмитрий Кулеба", – сказано в сообщении.

В МИД отметили, что США подтвердили непреклонную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность к дальнейшему воплощению вместе с Украиной и европейскими союзниками комплексного пакета мер по сдерживанию РФ от нового этапа агрессии.

Кулеба подчеркнул приверженность Украины политико-дипломатическим способам урегулирования российско-украинского конфликта и приветствовал активное вовлечение США в дипломатические усилия по деэскалации.

Министр поделился видением способов эффективного выполнения минских договоренностей, в частности, шагов России в гуманитарной сфере и сфере безопасности, которые способны снизить напряжение и разблокировать процесс мирного урегулирования.

СПРАВКА. По данным украинской и западных разведок, сейчас численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации. По . По данным украинской и западных разведок, сейчас численность российских военных у границ Украины составляет около 94 000. В США предполагают, что Россия может вновь атаковать Украину по трем направлениям и готовиться к длительной оккупации. По словам президента Владимира Зеленского глава РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Джо Байденом заверил США и весь мир, что "не собирается продолжать эскалацию" против Украины.

11 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву, чтобы обсудить наращивание российских войск у украинских границ и подтвердить приверженность США суверенитету Украины.

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Вадим Ребрина

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