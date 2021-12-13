UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Посольство США ответило Путину: Врать о "геноциде" на Донбассе – опасно и безответственно

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 12:11
Посольство США ответило Путину: Врать о
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Ложь России о якобы геноциде на Донбассе – опасна и безответственна. Об этом написало в Twitter посольство США в Украине.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе "напоминает геноцид", передавал пропагандистский ресурс ТАСС.

В посольстве США ответили, что "неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны".

Там отметили: подконтрольные России силы на Донбассе нарушают права человека, незаконно удерживают граждан Украины, угнетают свободу слова и заставляют украинцев получать паспорта РФ.

"Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", – подытожили в посольстве.

Посольство США ответило Путину: Врать о "геноциде" на Донбассе – опасно и безответственно

Читайте также: США приняли решение быть активным участником урегулирования на Донбассе – Ермак

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс владимир путин геноцид Посольство США
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 