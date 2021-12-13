Посольство США ответило Путину: Врать о "геноциде" на Донбассе – опасно и безответственно

Ложь России о якобы геноциде на Донбассе – опасна и безответственна. Об этом написало в Twitter посольство США в Украине.

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9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на Донбассе "напоминает геноцид", передавал пропагандистский ресурс ТАСС.

В посольстве США ответили, что "неправдивые обвинения в геноциде опасны и безответственны".

Там отметили: подконтрольные России силы на Донбассе нарушают права человека, незаконно удерживают граждан Украины, угнетают свободу слова и заставляют украинцев получать паспорта РФ.

"Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия", – подытожили в посольстве.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и Путина на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. США обещают жесткие санкции и другие меры в случае вторжения. LIGA.net вела хронику этого события.

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Марк Сировой

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