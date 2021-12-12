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Оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе: ранен военный

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2021, 22:31
Оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе: ранен военный - Фото
Раненый военный (иллюстративное фото - Генштаб ВСУ)

Украинский военнослужащий подорвался на запрещенной пластиковой мине российских оккупационных войск на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

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Сегодня, 12 декабря, 49-летний лейтенант ВСУ получил минно-взрывную травму на Донбассе. Медслужба воинской части срочно эвакуировала раненого в военный госпиталь. Состояние военного медики оценивают как средней тяжести.

По данным штаба ООС, как выяснилось во время осмотра раненого, оккупанты на линии огневого столкновения применяют дистанционное минирование пластиковыми минами. Они запрещены международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве, так и при извлечении осколков из тела раненого.

Штаб ООС сообщает, что по данному случаю будет проведено расследование, материалы которого вместе с обломками взрывного устройства, извлеченными из тела военного, передадут международным наблюдателям.

Оккупанты используют запрещенные пластиковые мины на Донбассе: ранен военный
  • 1 декабря декабря президент Зеленский заявил, что Украина не остановит войну и не вернет временно оккупированную часть Донбасса без прямого диалога с Кремлем.
  • В этот же день на фронте погиб военнослужащий ВСУ – 22-летний Валерий Геровкин, уроженец Краматорска и солдат 93 ОМБр.
  • По данным украинской разведки, оккупанты на Донбассе начали новый период боевой подготовки.

Читайте также: Зеленский дал Героя Украины погибшему при выходе из Иловайска полковнику ВСУ

Оксана Житнюк
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