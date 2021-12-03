Оккупанты РФ начали на Донбассе новый период боевой подготовки – разведка

Вооруженные силы России совместно с незаконными вооруженными формированиями Донбасса с 1 декабря начали новый период боевой подготовки. Он проходит на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, "оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности" – отрабатывают тактику приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) в боевую готовность.

На отдельных направлениях российские военные проводят ротацию и готовят артиллерийские и минометные расчеты к обстрелам позиций украинской армии.

"Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", – подытожили в ГУР МО.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

26 ноября на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный погиб.

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Яна Катасонова

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