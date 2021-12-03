Оккупанты РФ начали на Донбассе новый период боевой подготовки – разведка
Вооруженные силы России совместно с незаконными вооруженными формированиями Донбасса с 1 декабря начали новый период боевой подготовки. Он проходит на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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По данным разведки, "оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности" – отрабатывают тактику приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) в боевую готовность.
На отдельных направлениях российские военные проводят ротацию и готовят артиллерийские и минометные расчеты к обстрелам позиций украинской армии.
"Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", – подытожили в ГУР МО.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года".
- 21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.
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