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Оккупанты РФ начали на Донбассе новый период боевой подготовки – разведка

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 18:03
Оккупанты РФ начали на Донбассе новый период боевой подготовки – разведка - Фото
Иллюстративное фото: Александр Ермоченко/ЕРА

Вооруженные силы России совместно с незаконными вооруженными формированиями Донбасса с 1 декабря начали новый период боевой подготовки. Он проходит на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным разведки, "оккупантами проводятся мероприятия недели боевой готовности" – отрабатывают тактику приведения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) в боевую готовность.

На отдельных направлениях российские военные проводят ротацию и готовят артиллерийские и минометные расчеты к обстрелам позиций украинской армии.

"Выполнение мер недели боевой готовности и ротация в оперативной группировке российских оккупационных войск контролируются представителями штаба восьмой общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ", – подытожили в ГУР МО.

Скриншот: ГУР МО/Facebook

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Яна Катасонова
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война Донбасс разведка гур подготовка
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