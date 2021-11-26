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На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие: погиб военный

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 19:31
На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие: погиб военный - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии

С начала суток 26 ноября на Донбассе со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Один украинский военный погиб. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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Один из обстрелов был совершен с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки боевики стреляли из минометов калибра 82 мм. В сторону Новомихайловки враг открывал огонь из стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

В штабе ООС отметили, что украинские защитники открыли ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

На Донбассе боевики продолжают нарушать перемирие: погиб военный

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Вадим Ребрина
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оос Донбасс
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