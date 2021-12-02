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На линии разграничения погиб военнослужащий

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2021, 08:35
На линии разграничения погиб военнослужащий - Фото
Колокол памяти защитников Украины (Фото: пресс-служба Минобороны)

Вчера, 1 декабря, на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Всего за сутки на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня боевиками, сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

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В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Шумов применили минометы калибра 120 мм, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В сторону Новотроицкого боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Также вчера боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки: ранен местный житель.

Военные отвечали на огонь противника, заставив его прекратить обстрелы.

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"В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью", – лаконично сообщили в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал войну на Донбассе, которая с той поры перешла в позиционно-окопную. Москва отрицает участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР как гособразований, реинтегрировала ОРДЛО на этих условяих и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

Сегодня, 2 декабря, по состоянию на 07:00 утра российские гибридные войска еще не нарушали режим прекращения огня.

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Евгений Пилипенко
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