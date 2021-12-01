Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС

Сегодня, 1 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в окрестностях Марьинки, которые заминировали боевики российской гибридной армии, получил ранения мирный житель. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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По состоянию на 17:00, террористы, которых финансирует Россия, дважды вели огонь по позициям украинской армии.

В направлении Авдеевки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики провели дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате был ранен мирный житель.

Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

26 ноября на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб.

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Наталия Медведева

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