Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС
Сегодня, 1 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в окрестностях Марьинки, которые заминировали боевики российской гибридной армии, получил ранения мирный житель. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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По состоянию на 17:00, террористы, которых финансирует Россия, дважды вели огонь по позициям украинской армии.
В направлении Авдеевки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевики провели дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате был ранен мирный житель.
Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.
- 26 ноября на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб.
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