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Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2021, 19:35
Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС - Фото
Фото: пресс-служба президента

Сегодня, 1 декабря, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в окрестностях Марьинки, которые заминировали боевики российской гибридной армии, получил ранения мирный житель. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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По состоянию на 17:00, террористы, которых финансирует Россия, дважды вели огонь по позициям украинской армии.

В направлении Авдеевки оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики провели дистанционное минирование ПОМ-2 окрестностей Марьинки, в результате был ранен мирный житель.

Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы.

Боевики дистанционно заминировали окрестности Марьинки, ранен местный житель – штаб ООС
  • 26 ноября на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб.

Читайте также: На Донбассе артиллерия боевиков ударила по двум поселкам: фото последствий обстрелов

Наталия Медведева
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война Донбасс Марьинка
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