Старший солдат из Харьковской области. Стало известно имя погибшего 26 ноября на Донбассе

Вчера, 26 ноября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

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"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", – написал Скакун.

Жизнь 29-летнего бойца пытались спасти медики, но не смогли.

25 ноября спикер МИД РФ заявила, что Украина якобы проводит наступательные операции на Донбассе. Спикер украинского МИД заявил, что РФ "с новым рвением начала дискредитировать миссию ОБСЕ".

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Наталия Медведева

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