Старший солдат из Харьковской области. Стало известно имя погибшего 26 ноября на Донбассе
27.11.2021, 17:20
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
Вчера, 26 ноября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.
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"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", – написал Скакун.
Жизнь 29-летнего бойца пытались спасти медики, но не смогли.
- 25 ноября спикер МИД РФ заявила, что Украина якобы проводит наступательные операции на Донбассе. Спикер украинского МИД заявил, что РФ "с новым рвением начала дискредитировать миссию ОБСЕ".
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