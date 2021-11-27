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Старший солдат из Харьковской области. Стало известно имя погибшего 26 ноября на Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2021, 17:20
Старший солдат из Харьковской области. Стало известно имя погибшего 26 ноября на Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Вчера, 26 ноября, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил погиб 29-летний старший солдат Алхасли Али Наиб. Об этом сообщил в Facebook временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

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"26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", – написал Скакун.

Жизнь 29-летнего бойца пытались спасти медики, но не смогли.

Старший солдат из Харьковской области. Стало известно имя погибшего 26 ноября на Донбассе
  • 25 ноября спикер МИД РФ заявила, что Украина якобы проводит наступательные операции на Донбассе. Спикер украинского МИД заявил, что РФ "с новым рвением начала дискредитировать миссию ОБСЕ". 

Читайте также: Кулеба: В случае полномасштабной агрессии РФ Украина будет защищаться всеми средствами

Наталия Медведева
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война Донбасс потери
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