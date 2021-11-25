Кулеба: В случае полномасштабной агрессии РФ Украина будет защищаться всеми средствами

В случае полномасштабной агрессии России Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава украинской дипломатии официально опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе.

Кулеба заверил, что Украина считает поиск политико-дипломатического решения единственным путем урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий.

В то же время Кулеба заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами.

Глава МИД сказал, что Украина вместе с Францией и Германией как посредниками продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в нормандском формате.

Министр отметил нерушимость принципа "сначала безопасность" и напомнил, что минские договоренности начинаются с пункта о всеобъемлющем прекращении огня.

Читайте также: "Длительная оккупация". Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ – Bloomberg

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.