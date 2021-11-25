UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: В случае полномасштабной агрессии РФ Украина будет защищаться всеми средствами

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 19:43
Кулеба: В случае полномасштабной агрессии РФ Украина будет защищаться всеми средствами - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

В случае полномасштабной агрессии России Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий, передает пресс-служба МИД.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава украинской дипломатии официально опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе.

Кулеба заверил, что Украина считает поиск политико-дипломатического решения единственным путем урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.

Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий.

В то же время Кулеба заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами.

Глава МИД сказал, что Украина вместе с Францией и Германией как посредниками продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в нормандском формате.

Министр отметил нерушимость принципа "сначала безопасность" и напомнил, что минские договоренности начинаются с пункта о всеобъемлющем прекращении огня.

Читайте также: "Длительная оккупация". Разведка США раскрыла план возможного вторжения РФ – Bloomberg

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс дмитрий кулеба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 