Кулеба: В случае полномасштабной агрессии РФ Украина будет защищаться всеми средствами
В случае полномасштабной агрессии России Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с экспертами ведущих французских аналитических центров в сфере внешней политики и журналистами ключевых французских изданий, передает пресс-служба МИД.
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Глава украинской дипломатии официально опроверг российские фейки о якобы подготовке Украины к наступательной операции на Донбассе.
Кулеба заверил, что Украина считает поиск политико-дипломатического решения единственным путем урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.
Министр подчеркнул, что все усилия Украины и партнеров направлены на сдерживание России от дальнейших агрессивных действий.
В то же время Кулеба заверил: ни у кого не должно возникать сомнений, что в случае нового этапа полномасштабной агрессии РФ против нашего государства Украина будет защищаться всеми имеющимися средствами.
Глава МИД сказал, что Украина вместе с Францией и Германией как посредниками продолжают настаивать на необходимости проведения встреч в нормандском формате.
Министр отметил нерушимость принципа "сначала безопасность" и напомнил, что минские договоренности начинаются с пункта о всеобъемлющем прекращении огня.
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