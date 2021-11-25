РФ обвинила Украину в наступлении на Донбассе. МИД ответил – хотят дискредитировать ОБСЕ

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы проводит наступательные операции на Донбассе, передает пропагандистский ресурс ТАСС. Спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net опроверг ее слова, заявив, РФ пытается дискредитировать ОБСЕ и таким образом помогает своим войскам у украинских границ.

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Захарова заявила, что отчеты ОБСЕ якобы "свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка". Она также утверждала, что ВСУ якобы продвинули на километр свои фортификационные сооружения в этом районе.

Захарова не уточнила, о каком именно отчете она говорит. В последнем отчете ОБСЕ за 24 ноября такой информации нет.

Спикер украинского МИД в ответ Захаровой заявил, что РФ "с новым рвением начала дискредитировать миссию ОБСЕ". Заявления о наличии в отчетах ОБСЕ утверждений о якобы наступлении Украины не соответствуют действительности, подчеркнул Николенко.

"Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – сказал спикер МИД.

По его словам, повышение интенсивности российской дезинформации показывает – Россия продолжает руководствоваться логикой конфликта.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января. Он призвал США прямо сейчас предоставить Украине дополнительную военную помощь.

22 ноября CNN сообщил, что США думают над предоставлением Украине дополнительной военной помощи и отправкой военных советников. Однако в Белом доме и Пентагоне пока не могут этого анонсировать.

У президента России Владимира Путина назвали "истерикой" сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких "провокаций".

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Марк Сировой

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