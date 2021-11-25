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РФ обвинила Украину в наступлении на Донбассе. МИД ответил – хотят дискредитировать ОБСЕ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 15:49
РФ обвинила Украину в наступлении на Донбассе. МИД ответил – хотят дискредитировать ОБСЕ - Фото
Олег Николенко (скриншот видео канала Дом)

Спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина якобы проводит наступательные операции на Донбассе, передает пропагандистский ресурс ТАСС. Спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net опроверг ее слова, заявив, РФ пытается дискредитировать ОБСЕ и таким образом помогает своим войскам у украинских границ.

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Захарова заявила, что отчеты ОБСЕ якобы "свидетельствуют о наступательных действиях Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гранитное, Старомарьевка". Она также утверждала, что ВСУ якобы продвинули на километр свои фортификационные сооружения в этом районе.

Захарова не уточнила, о каком именно отчете она говорит. В последнем отчете ОБСЕ за 24 ноября такой информации нет.

Спикер украинского МИД в ответ Захаровой заявил, что РФ "с новым рвением начала дискредитировать миссию ОБСЕ". Заявления о наличии в отчетах ОБСЕ утверждений о якобы наступлении Украины не соответствуют действительности, подчеркнул Николенко.

"Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ими ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", – сказал спикер МИД.

По его словам, повышение интенсивности российской дезинформации показывает – Россия продолжает руководствоваться логикой конфликта.

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Марк Сировой
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Мария Захарова ВСУ война Донбасс мид рф наступление олег николенко
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