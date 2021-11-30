Добивавший раненых военных боевик получил всего шесть лет тюрьмы. Его взяли в Киеве

Суд приговорил к шести годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР", который в 2014 году добивал раненых украинских военных. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие установило, что житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр террористической организации "ДНР" в Славянске, а после окончания учебы назначен заместителем руководителя этого центра и сам готовил боевиков для незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений террористов, он активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций ВСУ в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, Пантелеймоновки, а также конвоировал военнопленных.

Контрразведка СБУ задержала боевика в октябре 2021 года в одном из хостелов Киева.

На опубликованном СБУ видео задержанный рассказал, что был наводчиком у боевиков и "добивал раненых".

12 ноября СБУ опубликовала фрагменты показаний бывшего боевика "ДНР", который с 2014 года возглавлял донецкую пыточную "Изоляция".

19 ноября СБУ и Офис генпрокурора сообщили о задержании боевика, который возглавлял отряд террористов в боях против ВСУ и при штурме Луганского аэропорта.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.