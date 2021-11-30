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Добивавший раненых военных боевик получил всего шесть лет тюрьмы. Его взяли в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2021, 12:57
Добивавший раненых военных боевик получил всего шесть лет тюрьмы. Его взяли в Киеве - Фото
Боевик "ДНР", задержанный контрразведкой СБУ (Фото - Telegram СБУ)

Суд приговорил к шести годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР", который в 2014 году добивал раненых украинских военных. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

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Следствие установило, что житель временно оккупированного Донецка добровольно поступил в учебный центр террористической организации "ДНР" в Славянске, а после окончания учебы назначен заместителем руководителя этого центра и сам готовил боевиков для незаконных вооруженных формирований.

Кроме того, находясь в составе различных подразделений террористов, он активно участвовал в артиллерийских обстрелах позиций ВСУ в районе Донецка, Ясиноватой, Докучаевска, Пантелеймоновки, а также конвоировал военнопленных.

Контрразведка СБУ задержала боевика в октябре 2021 года в одном из хостелов Киева.

На опубликованном СБУ видео задержанный рассказал, что был наводчиком у боевиков и "добивал раненых".

Сергей Бережной
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