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"Пытал заключенных в присутствии ФСБ". СБУ показала видео допроса экс-главаря "Изоляции" видео

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 15:38
Допрос боевика (Скриншот из видео пресс-служба СБУ)
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Служба безопасности Украины опубликовала фрагменты показаний бывшего боевика террористической организации ДНР, который с 2014 года возглавлял донецкую пыточную "Изоляция". Три дня назад ведомство сообщало о задержании боевика Дениса Куликовского по кличке "Палыч" – экс-главаря "Изоляции".

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Боевик во время допроса рассказал, что "работал" в "Изоляции" с 2014-го. Он был инспектором охраны, и "следил за безопасностью" до декабря 2014 года. После оккупанты повысили его до "начальника Изоляции", утверждает он.

"Моя роль была вытянуть правдивые показания. При каждом допросе присутствовали сотрудники ФСБ, МГБ, врач был, чтобы если человеку стало плохо, он его откачал", – рассказал он.

Боевик заявил, что к заключенным, которые отказывались сотрудничать, применяли пытки: их пытали электричеством, могли сутки не кормить, давать воды, спать и не пускали в туалет, чтобы выбить показания.

По словам террориста, процессом задержания людей курировал Владимир Евдокимов по прозвищу "Ленин".

Также боевик рассказал, что теракт против контрразведчика СБУ Александра Хараберюша, которого убили в Мариуполе в 2017 году, готовился в "Изоляции".

Допрошенный боевик был начальником "Изоляции" до июля 2015 года, но продолжал работать в "тюрьме" до января 2018 года, где занимался выбиванием показаний.

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном сегодня в столице подозреваемом, написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря" ее бывший узник – блогер Станислав Асеев.
  • Бывший узник "Изоляции", писатель Станислав Асеев в марте 2021-го сообщил об установлении при поддержке Bellingcat трех ключевых военных преступников "Изоляции".
  • В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей "Изоляции".
  • 9 ноября Куликовского задержали в Киеве. Первым об этом сообщил Асеев. 10 ноября приморский районный суд Мариуполя отправил Куликовского под арест

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Елизавета Кумбер
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допрос Донбасс сбу изоляция Палыч Денис Куликовский
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