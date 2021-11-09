В Киеве задержан главный военный преступник концлагеря "Изоляция" в Донецке: данные Асеева

В Киеве задержан Денис Куликовский, подозреваемый в пытках в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке, утверждает в Facebook бывший узник тюрьмы Станислав Асеев.

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"В Киеве задержали главного военного преступника Изоляции – Куликовского Дениса, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не даром", – написал Асеев.

На запрос LIGA.net в СБУ не подтвердили и не опровергли информацию Асеева, но спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что готовится новость.

Новость дополняется...

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном сегодня в столице подозреваемом, написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря" ее бывший узник – блогер Станислав Асеев. О пыточной дополнительно можно переселенцев. . "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном сегодня в столице подозреваемом, написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря" ее бывший узник – блогер Станислав Асеев. О пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников

В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из "Изоляции". Автор Telegram-канала вскоре исчез.

В том же месяце в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители знают примерно о 50 причастных к преступлениям в подпольной российской тюрьме/пыточной "Изоляция" в Донецке.

В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей "Изоляции".

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Денис Юдин , Валерия Кондратова

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