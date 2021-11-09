UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Киеве задержан главный военный преступник концлагеря "Изоляция" в Донецке: данные Асеева

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 11:21
В Киеве задержан главный военный преступник концлагеря
"Изоляция" в 2012 году (Фото - Радио Свобода)

В Киеве задержан Денис Куликовский, подозреваемый в пытках в тюрьме "Изоляция" в оккупированном Донецке, утверждает в Facebook бывший узник тюрьмы Станислав Асеев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В Киеве задержали главного военного преступника Изоляции – Куликовского Дениса, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не даром", – написал Асеев.

На запрос LIGA.net в СБУ не подтвердили и не опровергли информацию Асеева, но спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что готовится новость.

Новость дополняется...

СПРАВКА. "Изоляция" – тюрьма/пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С 2010-го по весну 2014 года там работал одноименный арт-фонд, который при оккупации разграбили. С июля 2014-го территорию занял "батальон Восток" и спецслужбы РФ. Через нее прошли >3500 человек, половина из них гражданские. О том, что происходило в первые годы войны в "Изоляции", в том числе о задержанном сегодня в столице подозреваемом, написал в книге "Светлый путь: история одного концлагеря" ее бывший узник – блогер Станислав Асеев. О пыточной дополнительно можно почитать у правозащитников и переселенцев.

В Киеве задержан главный военный преступник концлагеря "Изоляция" в Донецке: данные Асеева
  • В том же месяце в Офисе генпрокурора сообщали, что правоохранители знают примерно о 50 причастных к преступлениям в подпольной российской тюрьме/пыточной "Изоляция" в Донецке.

Читайте также: Повернення з пекла. Як філософія допомагала пережити тортури письменнику Станіславу Асєєву

Денис Юдин, Валерия Кондратова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Станислав Асеев Донбасс изоляция Палыч Денис Куликовский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 