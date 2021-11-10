"Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция
Задержанный бывший комендант донецкой пыточной/тюрьмы Изоляция Денис Куликовский на суде, во время избрания ему меры пресечения заявил, что "осознал свои деяния, признает вину и кается". Соответствующее видео из зала суда опубликовано на Youtube-канале Новости Донбасса.
"Свои деяния осознал, виноват, каюсь", – заявил Куликовский.
Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца без возможности залога. Куликовский будет находиться в СИЗО СБУ в Киеве.
Во время заседания суда Куликовский заявил, что с 2019 года живет в Киеве.
Председатель СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны сказал, что неважно, как Куликовский оказался в Киеве, важно, что его нашли и задержали.
Баканов заявил, что Куликовский не вступал в сделку с СБУ.
"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он, сто процентов, никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то, я думаю, его никогда бы не задержали", – заявил председатель СБУ.
Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:
- о торговле людьми;
– о создании террористической группы или организации;
– о создании незаконного вооруженного формирования;
– о нарушении законов и обычаев войны.
- В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из Изоляции.
- Бывший узник Изоляции, писатель Станислав Асеев в марте 2021-го сообщил об установлении при поддержке Bellingcat трех ключевых военных преступников Изоляции.
- В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей Изоляции.
- 9 ноября Куликовского задержали в Киеве. Первым об этом сообщил Асеев.
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