"Деяния осознал, виноват, каюсь". Появилось видео суда над экс-главарем пыточной Изоляция

Задержанный бывший комендант донецкой пыточной/тюрьмы Изоляция Денис Куликовский на суде, во время избрания ему меры пресечения заявил, что "осознал свои деяния, признает вину и кается". Соответствующее видео из зала суда опубликовано на Youtube-канале Новости Донбасса.

"Свои деяния осознал, виноват, каюсь", – заявил Куликовский.

Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца без возможности залога. Куликовский будет находиться в СИЗО СБУ в Киеве.

Во время заседания суда Куликовский заявил, что с 2019 года живет в Киеве.

Председатель СБУ Иван Баканов на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны сказал, что неважно, как Куликовский оказался в Киеве, важно, что его нашли и задержали.

Баканов заявил, что Куликовский не вступал в сделку с СБУ.

"Он не мог заключать никаких соглашений со Службой безопасности Украины. Лично со мной он, сто процентов, никаких соглашений не заключал. Если бы он соответствующие соглашения заключил, то, я думаю, его никогда бы не задержали", – заявил председатель СБУ.

Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:

- о торговле людьми;

– о создании террористической группы или организации;

– о создании незаконного вооруженного формирования;

– о нарушении законов и обычаев войны.

СПРАВКА. Куликовский Куликовский возглавлял Изоляцию до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики, через некоторое время он вернулся в Изоляцию, но потом пропал. Некоторые узники утверждали, что видели, как "Палыча" привозили в Изоляцию для пыток новичков.

В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из Изоляции.

Бывший узник Изоляции, писатель Станислав Асеев в марте 2021-го сообщил об установлении при поддержке Bellingcat трех ключевых военных преступников Изоляции.

В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей Изоляции.

9 ноября Куликовского задержали в Киеве. Первым об этом сообщил Асеев.

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Наталия Медведева

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