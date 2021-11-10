Суд арестовал экс-главаря донецкой пыточной "Изоляция"

Суд отправил под арест Дениса Куликовского по кличке "Палыч" – экс-главаря донецкой пыточной "Изоляция". Об этом сообщил LIGA.net спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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"Приморский районный суд Мариуполя только что избрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в комментарии СБУ.

Против Куликовского в Украине открыто дело по четырем статьям:

- о торговле людьми;

– о создании террористической группы или организации;

– о создании незаконного вооруженного формирования;

– о нарушении законов и обычаев войны.

СПРАВКА. Куликовский Куликовский возглавлял "Изоляцию" до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики, через некоторое время он вернулся в "Изоляцию", но потом пропал. Некоторые узники утверждали, что видели, как "Палыча" привозили в "Изоляцию" для пыток новичков.

"Изоляция" – тюрьма-пыточная гибридной армии РФ на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке. С июля 2014-го ее заняли боевики батальона Восток и спецслужбы РФ. Через "Изоляцию" прошли около 3500 человек, половина из них – гражданские.

Свидетели утверждают, что в "Изоляции" в допросах принимали участие в том числе сотрудники ФСБ РФ. Среди пыток – электроток; избиения (узников также заставляли бить друг друга – тюремщики получали от этого "удовольствие"); "растяжка" (узников заставляли стоять часами или сутками с поднятыми руками у стены); имитации расстрела; раздевание догола, надев на голову пакет и примотав его скотчем; отравление выхлопными газами (открывали окна камер и оставляли под ними работающую военную технику); пытки "тапиком" (клеммы одевали узникам на руки, ноги, половые органы); катетер, через который в сонную артерию пускали ток, также его вставляли в задний проход и пускали ток в прямую кишку.

В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из "Изоляции". Автор Telegram-канала вскоре исчез.

Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в марте 2021-го сообщил об установлении при поддержке Bellingcat трех ключевых военных преступников "Изоляции". Один из них "занял место" "Палыча", все трое в 2019-м получили паспорта РФ.

В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей "Изоляции".

9 ноября Куликовского задержали в Киеве. Первым об этом сообщил бывший узник "Изоляции", писатель Станислав Асеев.

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Наталия Медведева , Марк Сировой

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