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СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков. Он захватывал Луганский аэропорт: фото

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2021, 17:38
СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков. Он захватывал Луганский аэропорт: фото - Фото
Задержанный боевик (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили о задержании боевика террористической организации ЛНР, который находился в розыске. Он был главарем одной из боевых тактических групп оккупантов, участвовал в боях против ВСУ и в штурме Луганского аэропорта, передают пресс-службы СБУ и ОГП.

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Оккупанта взяли после пересечения границы со стороны РФ. В спецоперации по выведению боевика на украинскую территорию участвовали контрразведчики СБУ и Госпогранслужба.

СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков. Он захватывал Луганский аэропорт: фото

По данным правоохранителей, житель Луганска в начале боевых действий на Донбассе руководил тактической группой в "отдельной бригаде спецназначения Одесса", которая подчинялась террористам МГБ ЛНР, и принимал непосредственное участие в боях против украинских военнослужащих.

СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков. Он захватывал Луганский аэропорт: фото

Возглавляемое им подразделение причастно к штурму Луганского аэропорта, захвату помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Боевик координировал поиск и задержание украинских патриотов в ОРДЛО и взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами.

СБУ заявила, что взяла одного из главарей боевиков. Он захватывал Луганский аэропорт: фото

По данным СБУ, из-за конфликта с другими главарями боевиков он покинул их ряды и долго скрывался в России.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины и участии в незаконных вооруженных формированиях. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • 20 сентября 2021-го СБУ заявила, что задержала боевика террористической организации ЛНР, который в 2014 году штурмовал и захватывал здание управления СБУ в Луганской области.
  • 17 ноября Госпогранслужба сообщила о задержании боевика, который несколько месяцев "служил" в рядах оккупантов в 2014 году, но сбежал на подконтрольную Украине территорию

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Оксана Житнюк
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