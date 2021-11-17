Госпогранслужба заявила о задержании боевика гибридной армии РФ в Луганской области. Он несколько месяцев "служил" в рядах оккупантов в 2014 году, но сбежал на подконтрольную Украине территорию, передает пресс-служба ГПСУ.
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Пограничники сообщают о задержании 32-летнего мужчины за участие в террористической организации ЛНР, где он "служил" с мая по август 2014-го.
По словам задержанного, в его обязанности входили досмотр транспортных средств и проверка документов на блокпосту возле Первомайска. Также он устраивал разведку и "зачистки местности от регулярных войск Украины" – лесополос и дорог. При этом задержанный заявляет, что при боестолкновениях "старался стрелять вверх", а не в сторону украинских военнослужащих.
Боевик утверждает, что он, разочаровавшись в оккупантах и опасаясь, что его застрелят, решил сбежать. В августе 2014-го, прихватив с собой оружие и боеприпасы, он ушел "вроде как домой отдыхать", но на самом деле – на подконтрольную Украине территорию.
Пограничники передали задержанного полиции.
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