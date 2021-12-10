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Зеленский дал Героя Украины погибшему при выходе из Иловайска полковнику ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2021, 17:55
Зеленский дал Героя Украины погибшему при выходе из Иловайска полковнику ВСУ - Фото
Павел Пивоваренко (Фото - АрмiяInform)

Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском. Указ размещен на сайте президента.

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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу — полковнику (посмертно)", — сказано в тексте указа, датированного сегодняшним днем.

Пивоваренко был командиром 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В качестве комбрига он участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других населенных пунктов.

Он погиб 29 августа 2014-го при прорыве колонны из окружения под Иловайском. Полковник до последнего сражался с оружием в руках и погиб, пытаясь вывести своих бойцов из окружения боевиков.

Изначально Пивоваренко числился как пропавший без вести, были даже версии о его дезертирстве или предательстве. На идентификацию тела полковника понадобилось почти два года, его похоронили в Киеве летом 2016-го.

  • 29 августа 2021-го Зеленский посмертно удостоил звания Герой Украины добровольцев Правого сектора и Айдара.
  • 1 декабря Зеленский наградил званием Герой Украины ветерана войны на Донбассе из Добровольческого корпуса "Правый сектор" Дмитрия Коцюбайло (позывной "Да Винчи").
Оксана Житнюк
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ВСУ война Донбасс награждение герой иловайск Павел Пивоваренко
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