Зеленский дал Героя Украины погибшему при выходе из Иловайска полковнику ВСУ
Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины полковнику Павлу Пивоваренко, погибшему под Иловайском. Указ размещен на сайте президента.
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"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: присвоить звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" Пивоваренко Павлу Васильевичу — полковнику (посмертно)", — сказано в тексте указа, датированного сегодняшним днем.
Пивоваренко был командиром 51-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В качестве комбрига он участвовал в освобождении Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других населенных пунктов.
Он погиб 29 августа 2014-го при прорыве колонны из окружения под Иловайском. Полковник до последнего сражался с оружием в руках и погиб, пытаясь вывести своих бойцов из окружения боевиков.
Изначально Пивоваренко числился как пропавший без вести, были даже версии о его дезертирстве или предательстве. На идентификацию тела полковника понадобилось почти два года, его похоронили в Киеве летом 2016-го.
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