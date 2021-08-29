Зеленский посмертно удостоил звания Герой Украины добровольцев Правого сектора и Айдара

В День памяти защитников Украины президент Владимир Зеленский наградил орденами добровольца Правого сектора Святослава Горбенко и солдата из батальона Айдар Виктора Гурняка. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Как сообщается, оба бойца посмертно удостоены звания Герой Украины с орденом Золотая звезда.

Горбенко был членом добровольческого украинского корпуса Правого сектора (ДУК ПС). Он погиб 3 октября 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта. Доброволец получил смертельное ранение осколком танкового снаряда, когда спасал побратима. На момент гибели ему было 19 лет.

Награду Горбенко получили его родители – Сергей Александрович и Лариса Викторовна.

Виктор Гурняк защищал Украину в составе батальона Айдар. Он погиб в возрасте 27 лет 19 октября 2014-го, когда под минометным огнем вывозил раненых в районе 32-го блокпоста у поселка Смелое в Луганской области.

Награду получили его родители – Петр Степанович и Мария Мирославовна.

Награждение происходило во время мероприятий в честь Дня памяти защитников Украины возле здания Минобороны. Во время церемонии назвали имена 228 погибших в день 29 августа с 2014 по 2020 года украинских военных. Зеленский также вручал госнаграды за мужество и героизм при защите Украины и самоотверженное служение украинскому народу.

Сегодня – День памяти защитников Украины и годовщина Иловайской трагедии. По всей стране была минута молчания, приспущены флаги.

По официальным данным, во время Иловайской операции (7-29 августа 2014-го), вторжения России и последующего расстрела в так называемом "зеленом коридоре" погибли 366 украинских воинов, 429 – получили ранения различной степени тяжести, 128 – попали в плен, 42 – считаются пропавшими без вести. Это наибольшие потери украинской армии за время войны с Россией и ее наемниками на Донбассе.

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Марк Сировой

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