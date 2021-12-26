Сегодня, 26 декабря, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики гибридной армии России тяжело ранили украинского военного. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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С начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, один из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.

22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.

23 декабря на Донбассе террористы трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Наталия Медведева

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