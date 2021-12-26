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"Рождественское перемирие". На Донбассе боевики тяжело ранили украинского военного – ООС

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 17:50
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Сегодня, 26 декабря, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики гибридной армии России тяжело ранили украинского военного. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

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С начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, один из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.

Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.

В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья – тяжелое.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.

"Рождественское перемирие". На Донбассе боевики тяжело ранили украинского военного – ООС
  • 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.
  • 23 декабря на Донбассе террористы трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
Наталия Медведева
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Донбасс война
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