"Рождественское перемирие". На Донбассе боевики тяжело ранили украинского военного – ООС
Сегодня, 26 декабря, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе боевики гибридной армии России тяжело ранили украинского военного. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.
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С начала суток вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня, один из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Пивденного, Песков, Новолуганского и Шумов оккупанты вели огонь из гранатометов разных систем.
Вблизи Талаковки враг задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершил сброс выстрелов ВОГ-17.
В результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. Раненый госпитализирован, состояние его здоровья – тяжелое.
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили врага прекратить обстрелы.
- 22 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе стороны выразили намерение соблюдать режим прекращения огня.
- 23 декабря на Донбассе террористы трижды нарушили режим прекращения огня, из них дважды стреляли из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
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