Россия тайно отправляет наемников на Донбасс для совершения диверсий – Reuters

В последние недели на оккупированную территорию Донбасса прибывают российские наемники для совершения диверсий против Украины, поскольку напряжение между Москвой и Западом растет. Об этом агентству Reuters сообщили четыре боевика, трое из которых согласились принять участие в операции.

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"Они (российские вербовщики, – ред.) собирают всех, у кого есть боевой опыт. Цель развертывания – диверсионная деятельность по подрыву стабильности в Украине", – сказал один из тех наемников, кто согласился воевать.

Один из боевиков сообщил изданию, что "он поддерживал связь с людьми на местах, которые прошли специальное обучение".

Как рассказали собеседники издания, вербовщики не раскрывают, от чьего имени они действуют.

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Двое из трех наемников заявили, что приняли предложение, третий – отказался. Все четверо не назвали свои имена "из соображений безопасности".

СМИ добавляет, что один из наемников ранее воевал на стороне оккупантов на Донбассе и в Сирии в составе российских частных военных компаний, а теперь планирует присоединиться к боевикам в Луганской области.

Трое наемников заявили, что "не знают о каких-либо планах нового нападения России на Украину".

Александр Матвиенко

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