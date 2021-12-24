Россия тайно отправляет наемников на Донбасс для совершения диверсий – Reuters
В последние недели на оккупированную территорию Донбасса прибывают российские наемники для совершения диверсий против Украины, поскольку напряжение между Москвой и Западом растет. Об этом агентству Reuters сообщили четыре боевика, трое из которых согласились принять участие в операции.
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"Они (российские вербовщики, – ред.) собирают всех, у кого есть боевой опыт. Цель развертывания – диверсионная деятельность по подрыву стабильности в Украине", – сказал один из тех наемников, кто согласился воевать.
Один из боевиков сообщил изданию, что "он поддерживал связь с людьми на местах, которые прошли специальное обучение".
Как рассказали собеседники издания, вербовщики не раскрывают, от чьего имени они действуют.
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Двое из трех наемников заявили, что приняли предложение, третий – отказался. Все четверо не назвали свои имена "из соображений безопасности".
СМИ добавляет, что один из наемников ранее воевал на стороне оккупантов на Донбассе и в Сирии в составе российских частных военных компаний, а теперь планирует присоединиться к боевикам в Луганской области.
Трое наемников заявили, что "не знают о каких-либо планах нового нападения России на Украину".
- 22 декабря 2021 года СМИ сообщали, что на фоне напряженности вокруг границ Украины в России вербовщики набирают группы в "боевую командировку на Донбасс".
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- США готовы к проведению переговоров с Россией по ее ультиматуму по Украине и НАТО в январе 2022 года.
- Госсекретарь США Блинкен заявил, что среди предложений России есть несколько очевидно неприемлемых.
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