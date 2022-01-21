Зеленский – Западу: Смысл в санкциях против России, когда Украина потеряет всю территорию

Президент Владимир Зеленский настаивает на превентивных санкциях против России, а не после возможного вторжения в Украину и оккупации ее территории. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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Зеленский отметил: сейчас западные партнеры говорят, что в случае мощной эскалации со стороны России может начаться война, и тогда будут применены мощные санкции.

"Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?" – спросил он.

Президент подчеркнул, что поддерживает введение санкций прямо сейчас, и рассказал о разговоре об этом с одним из лидеров.

"Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" – спросил Зеленский у лидера, имя которого не назвал.

По словам Зеленского, даже если ввести мощные санкции, Россия может посмотреть на них и решить, что справится с ними. Поэтому важно прямо сейчас "проверить" режим президента РФ Владимира Путина, считает он.

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Марк Сировой

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