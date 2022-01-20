У Зеленского после пресс-конференции Байдена хотят упреждающих санкций против России

Западные страны готовы отвечать как на военные, так и на гибридные действия России против Украины, но полезными для деэскалации были бы и превентивные санкции. Об этом заявил LIGA.net советник Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя вчерашнюю пресс-конференцию президента США Джо Байдена.

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На ней Байден заявил, что ответ на агрессию России будет определяться в зависимости от конкретных действий Кремля – будет это локальная агрессия РФ или что-то еще. После этого CNN написал со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что "Киев шокирован", поскольку эти слова, по его мнению, дают РФ "зеленый свет" на "маленькое вторжение".

Подоляк же призвал не делать поспешных и поверхностных выводов. Он отметил, что у каждого ситуативного политического высказывания "есть определенное вчера", а потому надо оценивать высказывания в целостной политической картине – вместе с более ранними заявлениями.

"Мы видим консолидированную позицию западных государств и благодарны за поддержку, которая оказывается Украине. Было заявлено неоднократно, что агрессивные шаги против Украины и в целом против безопасности Европы будут иметь, мягко говоря, достаточно резкие и эффективные последствия", – сказал он.

По словам Подоляка, речь идет о различных агрессивных шагах РФ – не только о традиционно военных, но и, например, о деструктивной киберактивности. И последствия за них будут как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, считает советник главы ОП.

"Конечно, хорошим сигналом могло бы быть и дополнительное санкционное стимулирование к деэскалационному поведению уже сейчас, но, как видим, приоритет отдан дипломатическим усилиям", – добавил он.

По словам Подоляка, результатом дипломатической работы должны стать "ощутимое снижение напряжения и конкретные шаги к миру для востока Украины".

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Марк Сировой

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