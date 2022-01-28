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"Милитари ЦНАП". Резников анонсировал реформу военкоматов

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 11:04
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Минобороны намерено реформировать военкоматы, чтобы они работали аналогично Центрам предоставления админуслуг (ЦНАП). Об этом заявил в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

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"Мы готовим проект решений, чтобы превратить бывшие военкоматы в аналог ЦНАПов. Пилотный проект такого милитари ЦНАПа мы уже отрабатываем на примере одно из центров комплектования в Киеве", – сказал Резников.

По словам Резникова, Минобороны хочет, чтобы экс-военкоматы превратились в "удобные рекрутинговые центры", в частности для потребностей территориальной обороны.

"Для этого вместе с Минцифры мы подготовили проект, который объединит центр комплектования и гражданский ЦНАП", – добавил он.

  • Осенью 2021-го предыдущий министр обороны Андрей Таран заявлял, что в Дие появится Military ID для призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что с помощью Military ID военнообязанным можно будет легко сменить место регистрации без посещения военкомата.

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Марк Сировой
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Алексей Резников военкомат реформа призыв ЦНАП
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