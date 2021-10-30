Смена прописки без похода в военкомат. Федоров объяснил, для чего нужен Military ID

С помощью анонсированного недавно Military ID в портале Дия военнообязанным можно будет легко сменить место регистрации без похода в военкомат. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По его словам, анонс запуска Military ID от Минобороны получился сложным, и многие не поняли, для чего нужно это нововведение.

"Объясняю простыми словами. Сейчас мы готовим запуск онлайн услуги по смене места регистрации (прописки). Это наиболее массовая услуга в стране. Пилот мы запустили в 6-и городах в мае", – написал Федоров.

Он напомнил, что сейчас во время смены места регистрации мужчинам призывного возраста, военнообязанным и резервистам нужно обязательно посетить военкоматы, чтобы в одном – по текущему месту регистрации — сняться с учета, а в другом – по новому месту прописки – стать на учет.

"Удобность и клиентоориентированность похода вы знаете сами…" – отметил министр.

По его словам, теперь, после запуска услуги, ходить в военкомат будет не нужно. "Сменить прописку можно будет в несколько кликов. И все. Больше никаких изменений. Максимальное упрощение и отмена офлайн-похода в военкомат", – написал Федоров.

В августе Федоров заявлял, что в мобильном приложении Дия уже запустили возможность менять место регистрации граждан.

29 сентября стало известно, что осенний призыв 2021 года в армию продлится с 5 октября до 21 декабря, планируется призвать более 13 000 человек.

Вадим Ребрина

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