В "Дие" появится Military ID для призывников, военнообязанных и резервистов – Таран
На портале "Дия" появится возможность регистрации граждан для выполнения воинской обязанности – Military ID. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает сайт Минобороны.
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По словам министра, реализация проекта электронного центра комплектования и социальной поддержки (Е-ТЦК) в "Дие" запланирована в течение 2022-2023 годов.
Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Как сообщил Таран, уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве.
"Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", – отметил министр.
По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем к Е-ТЦК на портале "Дия", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.
Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дия" и реестром.
По словам Тарана, Минобороны начало интеграционные процессы с другими госреестрами: сейчас идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы.
- В июле 2021 года лидер Слуги народа Александр Корниенко заявил, что реформа военкоматов и отмена обязательного призыва в ВСУ возможны в 2023 году.
- В августе в мобильном приложении "Дия" запустили функции изменения места регистрации граждан – военнообязанные получили возможность менять место прописки без посещения военкомата.
- 29 сентября стало известно, что осенний призыв 2021 года в армию продлится с 5 октября до 21 декабря, планируется призвать более 13 000 человек.
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