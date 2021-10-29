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В "Дие" появится Military ID для призывников, военнообязанных и резервистов – Таран

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 17:21
В
Андрей Таран (Фото: Минобороны)

На портале "Дия" появится возможность регистрации граждан для выполнения воинской обязанности – Military ID. Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает сайт Минобороны.

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По словам министра, реализация проекта электронного центра комплектования и социальной поддержки (Е-ТЦК) в "Дие" запланирована в течение 2022-2023 годов.

Речь идет, в частности, об информации, содержащейся в едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Как сообщил Таран, уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве.

"Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр — будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", – отметил министр.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем к Е-ТЦК на портале "Дия", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении лица в реестр — номер аккаунта в нем и т.п.

Сейчас разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дия" и реестром.

По словам Тарана, Минобороны начало интеграционные процессы с другими госреестрами: сейчас идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы.

Читайте также: Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дия – Ляшко

Наталия Медведева
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военкомат армия призыв Дія Андрей Таран Military ID
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