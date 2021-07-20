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В Слуге народа анонсировали реформу военкоматов и отмену обязательного призыва с 2023 года

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20.07.2021, 20:56
В Слуге народа анонсировали реформу военкоматов и отмену обязательного призыва с 2023 года - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Реформа военкоматов и отмена обязательного призыва в Вооруженные силы Украины возможны в 2023 году. Об этом в интервью Українським новинам сказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

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На вопрос, есть ли в планах партии отменить обязательный военный призыв, Корниенко ответил: "С принятием законопроекта о национальном сопротивлении в целом постепенно это все будет воплощаться. Базовые изменения – это вопрос нескольких лет. Может, в следующем году какие-то вещи мы успеем сделать. До конца каденции должны успеть в целом".

Журналист напомнил, что депутат СН Ирина Верещук говорила, что отмены призыва не будет во 2021-2022 годах.

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, так как они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", – сказал Корниенко.

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Слуга народа ВСУ военкомат призыв Александр Корниенко
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