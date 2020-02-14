Минобороны пока не намерено отменять призыв

Александр Полищук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Министерства обороны пока нет планов по отмене призыва на срочную службу. Об этом сегодня на заседании Комитета Верховной Рады заявил замминистра обороны Александр Полищук, передает корреспондент LIGA.net.

"У нас пока нет планов по отказу от призыва", - сказал он, добавив, что в 2020 году на службу планируют призвать около 30 000 человек, при этом юноши в возрасте от 18 до 20 лет будут призываться в добровольном порядке.

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Полищук заверил, что в вопросе призыва учитывается опыт иностранных партнеров. В качестве примера он привел опыт Литвы, которая перешла на профессиональную армию и отказалась от призыва, однако в 2014 году его вернула для формирования мобилизационного резерва.

Также он рассказал, что Украина изучает опыт, когда призывникам дают возможность выбрать дату службы в промежутке трех лет.

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