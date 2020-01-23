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Загороднюка возмутила практика отправлять в ВСУ с дискотек

Загороднюка возмутила практика отправлять в ВСУ с дискотек - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.01.2020, 12:27

Министр обороны отметил, что вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений

Министр обороны Андрей Загороднюк раскритиковал факты насильственного привода сотрудниками военкоматов призывников. Об этом он заявил в эфире программы Сніданок з 1+1.

"Мы категорически не воспринимаем информацию, когда делают насильственные приводы, ловят на улице, дискотеках, в очередях абитуриентов и так далее. Есть четко выписанный порядок, постановление Кабмина и закона, каким образом должно происходить уведомление призывника. Есть административная и уголовная ответственность за уклонение от срочной службы, и она остается",- отметил Загороднюк.

Он считает, что человек должен прийти самостоятельно. "Но если он не приходит или уклоняется - за это наступает ответственность", - уточнил министр.

По его словам, вводится линия правовой помощи, куда можно обратиться в случае нарушений во время проведения призывной кампании.

  • 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2020 году.
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