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Надо сократить срок службы в армии – Загороднюк

Надо сократить срок службы в армии – Загороднюк - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.01.2020, 07:03

По словам министра обороны, срочная служба не может оставаться в том виде, какой она есть сейчас, потому что это не работает

Срок службы в армии необходимо сократить и привлекать к ней широкие слои населения. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

"Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок - это будет качественная подготовка, служба в боевых частях - но не в зоне ООС, - они получат опыт", - сказал министр.

Загороднюк добавил, что срочную службу надо преподнести как "абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально". Тогда, по его словам, и больше людей будут подписывать контракты с ВСУ после срочной службы.

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Кроме того, министр обороны считает, что к армии нужно привлекать широкие слои населения.

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается", - рассказал он.

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