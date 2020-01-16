Повестки в армию получат те, кому есть 20 лет, - Минобороны

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Призывать на срочную службу 18-ти и 19-летних украинцев не будут, за исключением тех случаев, когда они добровольно захотят вступить в ряды Вооруженных Сил. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Он отметил, что возраст призыва с 18 лет четко прописан в законе и никогда не менялся. Указ, который сегодня подписал президент, издан в соответствии с этим законом.

Загороднюк подчеркнул, что во время призыва в 2020 году повестки получат, как и раньше, молодые люди от 20 лет. А те украинцы, кому исполнилось 18 и 19 лет, - по их собственному желанию.

"Значит, никто из молодых людей до 20 лет к прохождению срочной службы принудительно привлекаться не будет", - сказал министр.

Он также напомнил, что военнослужащие срочной службы не привлекаются для выполнения задач в районе проведения операции объединенных сил.

10 ноября министр обороны Загороднюк заявлял, что намерен добиваться отмены призыва для перехода к полностью профессиональной армии.