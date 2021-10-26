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Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дія – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 06:50
Вакцинированные за границей могут получить COVID-сертификат в Дія – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украинцы, которые вакцинировались от коронавируса за границей, могут получить COVID-сертификат в приложении Дія. Для этого им надо посетить семейного врача в Украине, рассказал в интервью Украинской правде министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, вакцинированные за границей украинцы должны пойти к своему семейному врачу по возвращению в Украину и показать ему документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

"Их данные вносятся в медкарту, и после этого им могут выдать используемый в Украине сертификат", – сказал глава МОЗ.

При этом украинцы не могут этого сделать, если находятся за границей, например, в Израиле, отметил Ляшко.

"Находясь в Израиле, нет, они никак не смогут сгенерировать сертификат в Дія, потому что туда попадают данные из электронной системы здравоохранения", – объяснил он.

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СПРАВКА. В Украине после вакцинации от коронавируса человек может получить два основных документа:

1. Международное свидетельство. Бумажный документ на украинском и английском языках. В нем нет QR-кода, но есть подпись медика и печать медучреждения. Его можно получить у семейного врача после полной вакцинации.

2. COVID-сертификат. Его можно сгенерировать в приложении Дія после одной дозы (желтый COVID-сертификат, помогает избежать некоторых карантинных ограничений в желтой зоне карантина) и полной вакцинации (зеленый сертификат, для красной зоны карантина).

Одновременно генерируется и международный COVID-сертификат с информацией о вакцинации на английском языке. Его, в частности, признают в Европейском Союзе.

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Марк Сировой
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коронавирус вакцинация COVID-сертификат Виктор Ляшко Дія
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