Осенью в армию планируют призвать более 13 000 человек
29.09.2021, 11:05
Иллюстративное фото: depositphotos.com
Осенний призыв в армию начнется в октябре 2021 года, планируется призвать более 13 000 человек. Об этом сообщает АрмияІнформ.
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В штабе командования Сухопутных войск рассказали журналистам, что призыв начнется 5 октября и закончится 21 декабря. Планируется призвать 13 575 человек, это на 671 меньше, чем призвали весной. Потребности ВСУ остались прежними – 6500 человек. Уменьшение произошло за счет потребностей других силовых структур, подчеркнули в штабе.
Поступившие в институт должны до 1 октября предоставить справку о поступлении в территориальный центр комплектования и соцподдержки, где они находятся на учете, напомнили военные.
- В ноябре 2019-го тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что его цель – отмена призыва и переход к полностью профессиональной армии.
- В феврале 2020 года замминистра обороны Александр Полищук заявил, что у Министерства обороны пока нет планов по отмене призыва на срочную службу.
- В июле 2021 года лидер Слуги народа Александр Корниенко заявил, что реформа военкоматов и отмена обязательного призыва в ВСУ возможны в 2023 году.
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