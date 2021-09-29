Осенью в армию планируют призвать более 13 000 человек

Осенний призыв в армию начнется в октябре 2021 года, планируется призвать более 13 000 человек. Об этом сообщает АрмияІнформ.

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В штабе командования Сухопутных войск рассказали журналистам, что призыв начнется 5 октября и закончится 21 декабря. Планируется призвать 13 575 человек, это на 671 меньше, чем призвали весной. Потребности ВСУ остались прежними – 6500 человек. Уменьшение произошло за счет потребностей других силовых структур, подчеркнули в штабе.

Поступившие в институт должны до 1 октября предоставить справку о поступлении в территориальный центр комплектования и соцподдержки, где они находятся на учете, напомнили военные.

Денис Юдин

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