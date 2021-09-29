UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Осенью в армию планируют призвать более 13 000 человек

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 11:05
Осенью в армию планируют призвать более 13 000 человек - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Осенний призыв в армию начнется в октябре 2021 года, планируется призвать более 13 000 человек. Об этом сообщает АрмияІнформ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В штабе командования Сухопутных войск рассказали журналистам, что призыв начнется 5 октября и закончится 21 декабря. Планируется призвать 13 575 человек, это на 671 меньше, чем призвали весной. Потребности ВСУ остались прежними – 6500 человек. Уменьшение произошло за счет потребностей других силовых структур, подчеркнули в штабе.

Поступившие в институт должны до 1 октября предоставить справку о поступлении в территориальный центр комплектования и соцподдержки, где они находятся на учете, напомнили военные.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ призыв в армию
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 