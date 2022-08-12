200 "двухсотых" и один самолет: сводка потерь армии России за сутки
Украинские военные уничтожили 200 российских военных, самолет и две системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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Вчера украинские военные нанесли наибольшие потери армии РФ на Донецком направлении. С 24 февраля по 12 августа армия России лишилась в Украине:
личного состава – около 43 200 (+200) человек ликвидировано;
танков ‒ 1849 (+3);
боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8);
артиллерийских систем – 975 (+1);
РСЗО – 261 (0);
средств ПВО – 136 (+2);
самолетов – 233 (+1);
вертолетов – 193 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6);
крылатых ракет – 185 (0);
кораблей/катеров – 15 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3);
спецтехники – 90 (0).
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