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Авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне. У РФ – минус склад и узел связи на юге

Цей матеріал також доступний українською
26.08.2022, 06:37
Авиация ВСУ ударила по российской ПВО в Херсоне. У РФ – минус склад и узел связи на юге - Фото
Украинская боевая авиация (фото - Армія Inform)

Украинская авиация нанесла удары по силам ПВО армии России, складам с боеприпасами и местам сосредоточения на юге, в частности, в Херсоне. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Украинские летчики поразили российские комплексы ПВО в Херсоне и Нововоскресенском, также были удары по районам сосредоточения войск и складам боеприпасов в Архангельском и Бурхановке.

Кроме того, артиллеристы нанесли удары по сосредоточению врага в Снигиревке, Нововоскресенcком и Чкалово.

В командовании говорят, что подтверждены такие потери РФ: 20 военных, две единицы автотехники, узел связи 98-го парашютно-десантного полка в Дудчанах и еще один склад боеприпасов в Нововоскресенском. 

  • 24 августа украинская авиация нанесла удары по российской ПВО в Новой Каховке, а ракетно-артиллерийские войска – по мосту.

Читайте также: ВСУ ведут контрнаступление на Херсон, но без "подъема войска и марша по степям" — ОК "Юг"

Марк Сировой
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ВДВ ВСУ пво Херсон авиация склад армия рф юг войска россии узел связи
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