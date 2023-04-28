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В РФ кичатся ударом по Умани. Подоляк: Еще хотите дискутировать, как надо закончить войну?

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 21:15
В РФ кичатся ударом по Умани. Подоляк: Еще хотите дискутировать, как надо закончить войну? - Фото
Михаил Подоляк (Скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на циничный комментарий российского военного ведомства "точно в цель", который оккупанты оставили после ракетного удара по многоэтажке в Умани, в результате чего погибли по меньшей мере 23 человека. Подоляк задал риторический вопрос, есть ли у кого-то после этого желание дискутировать, как должна закончиться война.

"Россия намеренно, дерзко, демонстративно убивает и откровенно издевается над… международным правом. "Хотите увидеть, как крылатая ракета влетает в многоэтажку и убивает спящих детей? Сейчас исполним". И даже зафиксируем в официальном статусе Минобороны РФ – "Точно в цель!", – написал он.

Он назвал Россию "банальной дикарской и варварской страной" и подчеркнул, что ее системное нарушение правил касается не только Украины.

"РФ, как саранча, будет приходить на любые территории, убивая, грабя, чтобы потом с высокой трибуны международной организации цинично рассказывать о многополярном мире", – отметил он.

По мнению Подоляка, эта война должна завершиться поражением РФ и возвращением верховенства права и мира в Европу, поэтому Украине необходимо больше военной помощи.

"А потому, перефразируя Хемингуэя, еще раз скажу: "Привет, оружие!" Привет, много оружия...", – написал он.

  • Ночью во время воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых написано "за Умань".
Артем Джеріпа
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