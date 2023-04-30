Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены дома и линия электропередачи – фото

Ночью 30 апреля российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела они повредили дома, автомобили и линию электропередачи, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Люди не пострадали. Но в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще – линия электропередач", – говорится в сообщении администрации.

Информацию об обстреле подтвердил мэр Никополя Александр Саюк.

Электричества работают над восстановлением ЛЭП. Инфраструктура в городе работает.

"Не игнорируйте сирену, угроза обстрелов остается", – говорится в обращении мэра.

Силы обороны Украины в течение субботы, 29 апреля, отбили 58 российских атак на четырех основных направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

Андрій Водяний

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