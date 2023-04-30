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Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены дома и линия электропередачи – фото

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30.04.2023, 08:05
Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены дома и линия электропередачи – фото - Фото
Фото: Днепропетровская ОГА

Ночью 30 апреля российские войска нанесли артиллерийский удар по городу Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела они повредили дома, автомобили и линию электропередачи, сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

"Люди не пострадали. Но в городе повреждены семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплица, микроавтобус и легковой автомобиль. А еще – линия электропередач", – говорится в сообщении администрации.

Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены дома и линия электропередачи – фото

Россияне ударили из артиллерии по Никополю: повреждены дома и линия электропередачи – фото

Информацию об обстреле подтвердил мэр Никополя Александр Саюк.

Электричества работают над восстановлением ЛЭП. Инфраструктура в городе работает.

"Не игнорируйте сирену, угроза обстрелов остается", – говорится в обращении мэра.

Андрій Водяний
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война днепропетровская область Никополь
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