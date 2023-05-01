Россия ударила по неработающему образовательному учреждению под Черниговом. Погиб ребенок

Россияне обстреляли неработающее образовательное учреждение в Черниговской области, в результате чего погиб находившийся рядом ребенок. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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Он сообщил, что 1 мая около 15:37 зафиксировано попадание в неработающее образовательное учреждение Новгород-Северского района.

"Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется", - написал Чаус.

Россияне регулярно обстреливают граничащую с РФ Черниговскую область, используя артиллерию, минометы, авиацию. В частности, оккупанты бьют по мостам - по словам Чауса, разрушено уже 36.

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Оксана Житнюк

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