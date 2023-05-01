Россия ударила по неработающему образовательному учреждению под Черниговом. Погиб ребенок
01.05.2023, 16:43
Артилерійський обстріл окупантів, Фото: EPA
Россияне обстреляли неработающее образовательное учреждение в Черниговской области, в результате чего погиб находившийся рядом ребенок. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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Он сообщил, что 1 мая около 15:37 зафиксировано попадание в неработающее образовательное учреждение Новгород-Северского района.
"Есть данные о гибели находившегося неподалеку ребенка. Информация о пострадавших уточняется", - написал Чаус.
- Россияне регулярно обстреливают граничащую с РФ Черниговскую область, используя артиллерию, минометы, авиацию. В частности, оккупанты бьют по мостам - по словам Чауса, разрушено уже 36.
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