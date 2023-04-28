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Пожар и руины. Россия атаковала приграничье Черниговской области авиабомбами: видео

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 18:42
Пожар и руины. Россия атаковала приграничье Черниговской области авиабомбами: видео - Фото
Россияне атаковали приграничье Черниговской области (Скриншот с видео)

В Оперативном командовании "Север" сообщили, что 28 апреля российские оккупанты применили авиацию и сбросили бомбы на приграничье Черниговской области. Украинские военные обнародовали видео последствий атаки врага.

В ОК "Север" отметили, что с 15:30 до 15:35 зафиксировано три "прилета", вероятно, управляемые авиационные бомбы были выпущены из двух самолетов по населенному пункту Костобобров.

По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, из них два занялись.

Военные указали, что сейчас уточняют информацию о потерпевших.

В Оперативном командовании "Север" добавили, что в течение дня оккупанты обстреливали приграничье Черниговской и Сумской области еще шесть раз.

Россияне били из минометов калибра 120 мм и выпускали ракеты с вертолета. Под вражеские обстрелы попадали населенные пункты Елино, Леоновка, Костобобров, Вольная Слобода, Галагановка и Бучки.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, подытожили военные.

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Олег Васьків
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обстрел война черниговская область ОК "Север"
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