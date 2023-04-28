Пожар и руины. Россия атаковала приграничье Черниговской области авиабомбами: видео
В Оперативном командовании "Север" сообщили, что 28 апреля российские оккупанты применили авиацию и сбросили бомбы на приграничье Черниговской области. Украинские военные обнародовали видео последствий атаки врага.
В ОК "Север" отметили, что с 15:30 до 15:35 зафиксировано три "прилета", вероятно, управляемые авиационные бомбы были выпущены из двух самолетов по населенному пункту Костобобров.
По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, из них два занялись.
Военные указали, что сейчас уточняют информацию о потерпевших.
В Оперативном командовании "Север" добавили, что в течение дня оккупанты обстреливали приграничье Черниговской и Сумской области еще шесть раз.
Россияне били из минометов калибра 120 мм и выпускали ракеты с вертолета. Под вражеские обстрелы попадали населенные пункты Елино, Леоновка, Костобобров, Вольная Слобода, Галагановка и Бучки.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, подытожили военные.
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