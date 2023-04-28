Пожар и руины. Россия атаковала приграничье Черниговской области авиабомбами: видео

В Оперативном командовании "Север" сообщили, что 28 апреля российские оккупанты применили авиацию и сбросили бомбы на приграничье Черниговской области. Украинские военные обнародовали видео последствий атаки врага.

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В ОК "Север" отметили, что с 15:30 до 15:35 зафиксировано три "прилета", вероятно, управляемые авиационные бомбы были выпущены из двух самолетов по населенному пункту Костобобров.

По информации от ГСЧС, в результате авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, из них два занялись.

Военные указали, что сейчас уточняют информацию о потерпевших.

В Оперативном командовании "Север" добавили, что в течение дня оккупанты обстреливали приграничье Черниговской и Сумской области еще шесть раз.

Россияне били из минометов калибра 120 мм и выпускали ракеты с вертолета. Под вражеские обстрелы попадали населенные пункты Елино, Леоновка, Костобобров, Вольная Слобода, Галагановка и Бучки.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала, подытожили военные.

Ночью 27 апреля 2023 года оккупанты атаковали Николаев. В сети опубликовали момент удара по городу.

27 апреля РФ обстреляла жилой район Херсона, в результате чего погиб человек, а также сбросила пять управляемых авиабомб на село в области.

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Олег Васьків

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