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Россияне обстреляли дом в Херсоне, погиб человек. На село в области сбросили пять авиабомб

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2023, 12:48
Россияне обстреляли дом в Херсоне, погиб человек. На село в области сбросили пять авиабомб - Фото
Александр Прокудин (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)

Сегодня, 27 апреля, Россия ударила по жилому району Херсона, в результате которого погиб человек, а также сбросила пять управляемых авиабомб на село в области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, несовместимые с жизнью травмы получил 42-летний мужчина", – написал Прокудин.

Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские войска ударили по Кизомысу Белозерской общины – на село сбросили пять управляемых авиабомб.

"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

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Наталія Медведєва
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обстрел война Херсон Кизомыс
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