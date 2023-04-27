Россияне обстреляли дом в Херсоне, погиб человек. На село в области сбросили пять авиабомб
27.04.2023, 12:48
Александр Прокудин (Фото: facebook/alexandr.prokudin.7)
Сегодня, 27 апреля, Россия ударила по жилому району Херсона, в результате которого погиб человек, а также сбросила пять управляемых авиабомб на село в области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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"Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Из-за вражеской атаки повреждены несколько квартир херсонцев. К сожалению, несовместимые с жизнью травмы получил 42-летний мужчина", – написал Прокудин.
Глава Херсонской ОВА сообщил, что российские войска ударили по Кизомысу Белозерской общины – на село сбросили пять управляемых авиабомб.
"Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.
- 25 апреля россияне сбросили две управляемые авиабомбы на Кизомыс, попали в церковь.
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