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РФ обстреляла район Антоновского моста: пострадал иностранный журналист

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 17:12
РФ обстреляла район Антоновского моста: пострадал иностранный журналист - Фото
Антоновский мост (Скриншот видео)

Российские оккупанты 26 апреля обстреляли Херсонскую область из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам чиновника, захватчики нанесли удар по поселку Станислав и ранили 26-летнего мужчину.

Ермак рассказал, что россияне также совершили артиллерийский обстрел района Антоновского моста. В результате действий армии РФ пострадал иностранный журналист, добавил глава ОП.

СПРАВКА. Антоновский мост – мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережной частью области, в частности с Олешками и Голой Пристанью. Его общая протяженность 1366 м, ширина – 25 м.

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Олег Васьків
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