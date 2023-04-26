РФ обстреляла район Антоновского моста: пострадал иностранный журналист

Российские оккупанты 26 апреля обстреляли Херсонскую область из артиллерии. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По словам чиновника, захватчики нанесли удар по поселку Станислав и ранили 26-летнего мужчину.

Ермак рассказал, что россияне также совершили артиллерийский обстрел района Антоновского моста. В результате действий армии РФ пострадал иностранный журналист, добавил глава ОП.

СПРАВКА. Антоновский мост – мост через Днепр, соединяющий Херсон с левобережной частью области, в частности с Олешками и Голой Пристанью. Его общая протяженность 1366 м, ширина – 25 м.

9 апреля 2023 года оккупанты атаковали Херсонскую область из авиации. Враг нанес удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу, а также сбросил с истребителей три бомбы на Кизомыс.

13 апреля россияне обстреляли Змеевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека.

25 апреля захватчики сбросили две управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушили церковь и жилые дома.

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Олег Васьків

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