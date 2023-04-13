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Херсон и область. РФ ударила артиллерией и авиацией по парку и школе, есть погибшие: видео видео

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13.04.2023, 16:33
Видео: Херсонская ОВА
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Сегодня, 13 апреля, россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

"Россияне обстреляли парк в Херсоне, – погиб мирный херсонец. Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Враг попал в один из парков", – говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ОВА.

Также авиация РФ сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы – погиб 62-летний завхоз, находившийся в образовательном учреждении. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранение.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и населенные пункты области, применяя артиллерию, РСЗОО и авиабомбы.
  • 10 апреля в Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – с дрона была сброшена разрывная граната, люди получили тяжелые ранения.

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Оксана Житнюк
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