Сегодня, 13 апреля, россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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"Россияне обстреляли парк в Херсоне, – погиб мирный херсонец. Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Враг попал в один из парков", – говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ОВА.

Также авиация РФ сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы – погиб 62-летний завхоз, находившийся в образовательном учреждении. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранение.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и населенные пункты области, применяя артиллерию, РСЗОО и авиабомбы.

10 апреля в Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – с дрона была сброшена разрывная граната, люди получили тяжелые ранения.

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Оксана Житнюк

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