UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия соорудила сеть траншей вдоль левого берега Днепра – видео со спутника

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 23:53
Россия соорудила сеть траншей вдоль левого берега Днепра – видео со спутника - Фото
Скриншот

Российские оккупанты вырыли сеть окопов вдоль левого берега Днепра. Видео со спутника опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.

"Российские войска в Украине построили сеть траншей вдоль левого берега Днепра", – сказано в сообщении.

OSINT-аналитик также вносит информацию, полученную со спутниковых снимков, на карту. По его данным, ситуация с окопами россиян сейчас выглядит так:

Россия соорудила сеть траншей вдоль левого берега Днепра – видео со спутника

  • 7 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках Sentinel-2, что одна из линий обороны россиян на временно оккупированной территории Запорожской области непрерывно простирается на расстояние более 70 км.
  • Спикер ВСУ Дмитрашковский подтвердил информацию об "окопе-рекордсмене". По его словам, он появился из-за страха россиян перед предстоящим контрнаступлением украинских сил.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым окоп Херсонская область траншеи
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 