Россия соорудила сеть траншей вдоль левого берега Днепра – видео со спутника
25.04.2023, 23:53
Скриншот
Российские оккупанты вырыли сеть окопов вдоль левого берега Днепра. Видео со спутника опубликовал в Twitter OSINT-аналитик Брэди Эфрик.
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"Российские войска в Украине построили сеть траншей вдоль левого берега Днепра", – сказано в сообщении.
Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River.— Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023
Check out a map and more imagery of Russia's defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi
OSINT-аналитик также вносит информацию, полученную со спутниковых снимков, на карту. По его данным, ситуация с окопами россиян сейчас выглядит так:
- 7 апреля Центр журналистских расследований обнаружил на спутниковых снимках Sentinel-2, что одна из линий обороны россиян на временно оккупированной территории Запорожской области непрерывно простирается на расстояние более 70 км.
- Спикер ВСУ Дмитрашковский подтвердил информацию об "окопе-рекордсмене". По его словам, он появился из-за страха россиян перед предстоящим контрнаступлением украинских сил.
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