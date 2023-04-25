Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушили церковь и жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы", – написал Прокудин.
По информации главы ОГА, в результате российского удара в Кизомысе повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль.
"Предварительно, без пострадавших", – сообщил Прокудин.
В Кизомысе отключено электричество, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. Бригады энергетиков уже работают.
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