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Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2023, 14:43
Кизомыс (Фото: Офис генпрокурора)
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Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушили церковь и жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы", – написал Прокудин.

По информации главы ОГА, в результате российского удара в Кизомысе повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль.

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео

"Предварительно, без пострадавших", – сообщил Прокудин.

В Кизомысе отключено электричество, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. Бригады энергетиков уже работают.

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео

Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео
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Наталія Медведєва
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обстрелХерсонская областьКизомыс
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