Россияне сбросили две управляемые авиабомбы на село под Херсоном, попали в церковь – видео

Российские оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на село в Херсонской области, разрушили церковь и жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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"Третий день подряд российские террористы атакуют Кизомыс Белозерской общины. Утром вражеская авиация сбросила на село две управляемые авиабомбы", – написал Прокудин.

По информации главы ОГА, в результате российского удара в Кизомысе повреждены 11 жилых домов, из которых два – разрушены до основания, церковь, два магазина, гаражи и автомобиль.

"Предварительно, без пострадавших", – сообщил Прокудин.

В Кизомысе отключено электричество, поврежден газопровод и нестабильно работает мобильная связь. Бригады энергетиков уже работают.

10 апреля в Херсонской области россияне атаковали беспилотником лодку с гражданскими – с дрона была сброшена разрывная граната, люди получили тяжелые ранения.

13 апреля россияне обстреляли Змиевку Херсонской области и областной центр, в результате чего погибли два человека.

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Наталія Медведєва

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