Ракетный удар России по Умани. Число жертв увеличилось до 21

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Число жертв российского ракетного удара по Умани увеличилось до 20 человек – из-под завалов извлекли еще одно тело. Об этом сообщает МВД.

ДОПОЛНЕНО В 18:19. Нацполиция сообщает о 21 погибшем. Еще 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.

Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.

Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых нанесены надписи "за Умань".

Вадим Ребрина

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