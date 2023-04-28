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Ракетный удар России по Умани. Число жертв увеличилось до 21

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2023, 18:06
Ракетный удар России по Умани. Число жертв увеличилось до 21 - Фото
Фото: МВД
дополнено

Число жертв российского ракетного удара по Умани увеличилось до 20 человек – из-под завалов извлекли еще одно тело. Об этом сообщает МВД.

Ракетный удар России по Умани. Число жертв увеличилось до 21
Ракетный удар России по Умани. Число жертв увеличилось до 21
ДОПОЛНЕНО В 18:19. Нацполиция сообщает о 21 погибшем. Еще 18 человек ранены, 9 из них находятся в больнице.
  • Во время ночной воздушной тревоги россияне ударили крылатой ракетой по жилому девятиэтажному дому в Умани. Есть погибшие и раненые. Продолжается разбор завалов, количество жертв растет.
  • Пограничники показали видео обстрела российских позиций ракетами, на которых нанесены надписи "за Умань".
Вадим Ребрина
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обстрел мвд умань
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