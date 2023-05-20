Нічна атака дронів на Київ. Усі повітряні цілі збила ППО, уламки впали у чотирьох районах
Вночі 20 травня російські окупанти атакували дронами Київ. Сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. Уламки ворожих безпілотників впали у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, цієї ночі Росія здійснила 11-ту повітряну атаку на Київ з початку травня.
За попередніми даними, ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136/131.
"Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО... Остаточно про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу та Повітряних сил", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння уламків:
- у Дніпровському районі сталося займання житлового будинку, пожежу ліквідовано;
- у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припарковані авто;
- у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;
- у Солом'янському районі – дорожнє покриття та автотранспорт.
Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.
Атака на Київ 20 травня розпочалася невдовзі після 01:00. До цього вибухи чули на Київщині.
- Вночі 8 травня 2023 року у небі над Київською областю та столицею ППО розбила рекордну хвилю з 35 "шахедів". LIGA.net побувала в будинку, що постраждав від атаки, в Києві та поговорила з мешканцями.
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