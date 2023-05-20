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Нічна атака дронів на Київ. Усі повітряні цілі збила ППО, уламки впали у чотирьох районах

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 06:12
Нічна атака дронів на Київ. Усі повітряні цілі збила ППО, уламки впали у чотирьох районах - Фото
Київ вночі з дрона (ілюстративний скриншот)

Вночі 20 травня російські окупанти атакували дронами Київ. Сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. Уламки ворожих безпілотників впали у чотирьох районах столиці. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За інформацією начальника КМВА Сергія Попка, цієї ночі Росія здійснила 11-ту повітряну атаку на Київ з початку травня.

За попередніми даними, ворог застосував дрони-камікадзе Shahed-136/131. 

"Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої ППО... Остаточно про кількість і тип БпЛА проінформують у зведеннях Генштабу та Повітряних сил", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків:

- у Дніпровському районі сталося займання житлового будинку, пожежу ліквідовано;

- у Дарницькому районі пошкодження будівлі СТО, припарковані авто;

- у Печерському районі є пошкодження вікон житлового будинку;

- у Солом'янському районі – дорожнє покриття та автотранспорт.

Інформація про постраждалих наразі не надходила. Дані оперативної інформації оновлюються та уточнюються.

Атака на Київ 20 травня розпочалася невдовзі після 01:00. До цього вибухи чули на Київщині.

  • Вночі 8 травня 2023 року у небі над Київською областю та столицею ППО розбила рекордну хвилю з 35 "шахедів". LIGA.net побувала в будинку, що постраждав від атаки, в Києві та поговорила з мешканцями.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео ураження від першої особи

Наталія Медведєва
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